Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat Russland für den Fall eines Scheiterns der Präsidentschaftswahl in der Ukraine mit Wirtschaftssanktionen gedroht. "Scheitert die Präsidentschaftswahl, kommen wir an einen gefährlichen Punkt", sagte Gabriel der Zeitung "Bild am Sonntag" aus Berlin. "Europa wird nicht einfach zuschauen, wenn die Abstimmung von außen gestört wird, dann würden wir auch über weitere Sanktionen reden müssen", fügte der SPD-Chef hinzu.

