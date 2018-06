Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bank hat am Sonntag eine Kapitalerhöhung im voraussichtlichen Volumen von rund acht Milliarden Euro angekündigt. Zu diesem Zweck sollen neue Aktien ausgegeben werden, wie die Bank am Abend mitteilte. Ein Teil der neuen Aktien über 1,75 Millionen Euro soll demnach unter Ausschluss des Bezugsrechts an einen einzelnen Ankerinvestor gehen. Der Rest der Kapitalerhöhung soll auf eine Platzierung mit Bezugsrechten entfallen, voraussichtlich 6,3 Milliarden Euro umfassen und von einem Bankenkonsortium vollumfänglich garantiert sein.

