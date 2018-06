Hamburg (AFP) Die Eltern des Amokläufers von Winnenden, Tim Kretschmer, haben sich fünf Jahre nach der blutigen Tat mit 16 Toten erstmals in den Medien über ihren Sohn und die Familie geäußert. Sie bedauere sehr, dass ihr Sohn so viel Leid in die Welt gebracht habe, sagte seine Mutter Ute Kretschmer der "Welt am Sonntag". Warum das geschehen sei und warum sie es nicht bemerkt haben, können sich die Eltern bis heute nicht erklären.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.