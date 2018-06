Minsk (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat trotz der bislang besten Turnierleistung gegen Russland das WM-Viertelfinale endgültig verpasst. Am Abend verlor die deutsche Auswahl gegen den Rekordweltmeister mit 0:3. Nach der vierten Niederlage in Serie kann die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes wie schon 2012 und 2013 die Runde der letzten Acht nicht mehr erreichen. Am Dienstag gegen die USA geht es um wertvolle Weltranglistenpunkte, die mit über die Olympia-Qualifikation 2018 entscheiden.

