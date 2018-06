Cannes (AFP) Am Rande des Filmfestivals in Cannes ist am Samstagabend der Film "Welcome to New York" über den Sturz einer vom früheren IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn inspirierten Figur erstmals vorgeführt worden. Die sexbesessene Hauptfigur wird von Gérard Depardieu verkörpert. Depardieu habe "größeren Mut als irgendein anderer heute lebender Schauspieler", befand nach der Uraufführung der US-Schauspieler Mickey Rourke. Zur Premiere erschienen 500 Zuschauer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.