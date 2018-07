Madrid (SID) - Spaniens Meister Atlético Madrid kann im Finale der Fußball-Champions-League am 24. Mai in Lissabon gegen den Lokalrivalen Real Madrid mit seinem türkischen Spielmacher Arda Turan planen. Am Rande der Feierlichkeiten in der Hauptstadt gaben die Rojiblancos bekannt, dass Turan beim entscheidenden 1:1 beim FC Barcelona nur eine Beckenprellung erlitten hat und in Lissabon auf alle Fälle spielen kann.

Dagegen wird sich der Einsatz des ebenfalls angeschlagenen Torjägers Diego Costa erst kurzfristig entscheiden. Beide Spieler waren im Camp Nou bereits in der Anfangsphase ausgewechselt worden, trotzdem holte Atlético den ersten Meistertitel nach 18 Jahren.