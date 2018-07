Fürth (dpa) - Die SpVgg Greuther Fürth kann zum zweiten Mal nach 2012 in die Fußball-Eliteklasse aufsteigen und den Hamburger SV nach 51 Jahren Bundesliga erstmals in die Zweitklassigkeit verbannen. Die Franken brauchen im Relegations-Rückspiel gegen die Norddeutschen allerdings einen Sieg, um sich in der Endabrechnung gegen den Bundesliga-Drittletzten durchzusetzen. Vor 18 000 Zuschauern im ausverkauften Stadion müssen die Fürther auf Außenverteidiger Niko Gießelmann verzichten. Beim HSV fällt Stammtorwart René Adler aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.