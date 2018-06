Hannover (dpa) - Das Finale um den DFB-Pokal hat der ARD einen Jahresrekord beschert. 14,27 Millionen Fußball-Fans verfolgen am Abend den 2:0-Sieg des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Die Übertragung des Endspiels, das erst in der Verlängerung entschieden wurde, erreichte nach Senderangaben einen Marktanteil von 48 Prozent. Es ist die höchste Einschaltquote für ein DFB-Pokalfinale überhaupt. An den Wert für das Champions-League-Finale 2013 zwischen den beiden deutschen Spitzenclubs kam das Berliner Endspiel aber nicht heran. Im Vorjahr hatten 21,61 Millionen das Match im ZDF verfolgt.

