Paris (dpa) - Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat mit dem 27. Sieg zum Saisonabschluss einen weiteren Rekord in der Ligue 1 aufgestellt.

Zugleich baute die Mannschaft von Trainer Laurent Blanc mit dem 4:0 gegen den SC Montpellier ihre Rekordausbeute auf 89 Zähler aus. Einmal erfolgreich war dabei der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic, der mit 26 Treffern auch Torschützenkönig wurde.

Der OSC Lille sicherte sich am 38. und letzten Spieltag durch ein 4:1 beim FC Lorient den dritten Champions-League-Platz hinter PSG und dem AS Monaco. Ex-Serienmeister Olympique Lyon schaffte durch ein 1:0 bei OGC Nizza immerhin neben dem AS St. Etienne einen Startplatz für die Europa League. Der frühere Europapokalsieger Olympique Marseille ist dagegen nächste Saison nicht international vertreten.

Der FC Sochaux verlor das Abstiegs-Endspiel gegen Evian Thonon Gaillard und muss neben dem FC Valenciennes und AC Ajaccio den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Der FC Metz, RC Lens und SM Caen steigen auf.