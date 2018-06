Shanghai (SID) - Klare Niederlage für David Storl beim Saisoneinstand, Debakel für die Stabhochspringer um Weltmeister Raphael Holzdeppe: Für die deutschen Top-Leichtathleten war Shanghai keine Reise wert. Während Kugel-Weltmeister Storl beim zweiten Diamond-League-Meeting der Saison als Vierter wenigstens mit seiner Weite von 21,09 m zufrieden sein durfte, kamen Holzdeppe (7.) und Malte Mohr (6.) nicht über indiskutbale 5,52 m hinaus.

Den Stabhochsprung-Sieg sicherte sich Weltrekordler Renaud Lavillenie, der bei seinem Saisondebüt sogleich über 5,92 m flog. Der Franzose hatte sich im Winter sensationell auf 6,16 m gesteigert.

Glanzleistungen boten Athen-Olympiasieger Justin Gatlin aus den USA, der sich über 100 m mit 9,92 Sekunden an die Spitze der Weltrangliste setzte, und Kroatiens Diskuswerferin Sandra Perkovic mit überragendenden 70,52 m - seit 22 Jahren warf niemand weiter.

Storl zeigte bei seinem ersten Wettkampf der Freiluftsaison gute Ansätze, aber noch technische Schwächen. Damit stand der 23 Jahre alte Chemnitzer gegen ein US-Trio auf verlorenem Posten: Den Sieg sicherte sich Ex-Weltmeister Christian Cantwell mit 21,73 m vor Joe Kovacs (21,52) und Ryan Whiting (21,31). Whiting hatte sich im März bei der Hallen-WM in Sopot/Polen den Titel vor Storl gesichert.

Bei Lavillenies Flugshow blieben danach die deutschen "Stabis" Statisten. Holzdeppe (Zweibrücken), im Winter am Rücken verletzt, scheiterte dreimal an 5,62 m. Mohr (Wattenscheid), im März noch Vizeweltmeister in der Halle, ließ diese Höhe aus, versuchte sich anschließend aber dreimal vergeblich an 5,72. Für den Leverkusener Karsten Dilla war sogar schon nach 5,32 m Schluss. Topstar Lavillenie wagte sich noch an 6,03 m - zum frühen Saisonzeitpunkt war dies aber noch zuviel.

Für einen deutschen Lichtblick sorgte im Weitsprung Sosthene Moguenara (Wattenscheid) mit ordentlichen 6,79 m und Platz drei. Moguenara, die sich im Vorjahr auf 7,04 m gesteigert hatte, fehlten zur nigerianischen Siegerin Blessing Okagbare (6,86) nur sieben Zentimeter.

Für weitere Jahresweltbestleistungen sorgten die Schwedin Abeba Aregawi über 1500 m in 3:58,72 Minuten, die US-Amerikanerin Emma Coburn über 3000 m Hindernis in 9:19,80 Minuten sowie die kroatische Hochspringerin Ana Simic mit 1,97 m.

Überraschungs-Mann des Tages war ein Ägypter: Speerwerfer Ihab Abdelrahman El Sayed steigerte sich um mehr als fünf Meter auf den Afrika-Rekord von 89,21 m und setzte sich auf Platz 13 der ewigen Bestenliste.