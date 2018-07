Tripolis (AFP) Nach der jüngsten Gewalt in Libyen hat ein Oberst, der nach eigenen Angaben im Namen der Armee des Landes sprach, eine "Suspendierung" des Parlaments verkündet. Mochtar Fernana verlas am Sonntag eine Erklärung, was von zwei privaten Fernsehsendern ausgestrahlt wurde. "Wir, Mitglieder der Armee und Revolutionäre, verkünden die Suspendierung des Allgemeinen Nationalkongresses", sagte er.

