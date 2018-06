Bamako (AFP) Bei schweren Gefechten zwischen der malischen Armee und aufständischen Tuareg sind im Nordosten Malis am Samstag nach Regierungsangaben 36 Menschen getötet worden, darunter acht Soldaten. Die Extremistengruppe Nationale Befreiungsbewegung von Azawad (MNLA) der Tuareg habe zudem in Kidal rund 30 Mitarbeiter der Regierung als Geiseln genommen, teilte das Verteidigungsministerium in Bamako am Sonntag mit. Die Auseinandersetzungen fanden während eines Besuchs von Regierungschef Moussa Mara statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.