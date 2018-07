Mexiko-Stadt (AFP) Scharen von Köchen und Kellnern haben in Mexiko-Stadt am Samstag für zwei neue Einträge im Guiness-Buch der Rekorde gesorgt. Einfach hatten es in der mexikanischen Hauptstadt die in Weiß gekleideten Köche, die lediglich in großer Zahl an einem Ort aufmarschieren mussten, um eingetragen zu werden. Sie brachten es auf 3634 Köche zur gleichen Zeit am gleichen Ort und stellten damit einen Rekord aus dem Januar 2013 ein. Damals waren in Dubai 2847 Köche zusammengekommen. Das Gruppenfoto in Mexiko wurde von einem Hubschrauber aus geschossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.