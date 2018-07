Le Mans (SID) - Der von der Pole Position gestartete Motorrad-Pilot Jonas Folger hat beim fünften Moto2-WM-Lauf in Le Mans die erhoffte Podiumsplatzierung knapp verpasst. Der 20 Jahre alte Kalex-Pilot musste sich am Sonntag beim Sieg des Finnen Mika Kallio mit Rang sechs zufrieden geben. Tech-3-Fahrer Marcel Schrötter (Tordera/Spanien) sammelte auf Position elf wichtige WM-Punkte, während Sandro Cortese (Berkheim/Kalex) mit Platz zwölf ein persönlich enttäuschendes Resultat erzielte.

Für Folger, der sich im Qualifying am Samstag überraschend durchgesetzt hatte, war der Traum vom Premierensieg in der mittleren Klasse bereits nach wenigen Kurven geplatzt. Nach einem Fahrfehler musste der Wahl-Spanier gleich vier Fahrer passieren lassen und konnte den Abstand auf die Spitzenränge anschließend nicht mehr entscheidend verringern.

"Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, ich wollte unbedingt auf das Podium fahren, das war unser Ziel. Ich habe ein paar Fehler gemacht, und zum Schluss hat mir dann der letzte Tick an Speed gefehlt", sagte Folger bei Sport1.

In der Gesamtwertung verringerte Kallio (92 Punkte), der nach dem Sieg in Spanien seinen zweiten Erfolg in Serie feierte, den Abstand auf den spanischen WM-Spitzenreiter Esteve Rabat (99) auf nur noch sieben Zähler. Als bester Deutscher liegt Folger mit 31 Punkten auf Rang acht, Cortese (29) ist Zehnter.