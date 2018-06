Le Mans (SID) - MotoGP-Pilot Stefan Bradl (Zahling) hat beim Großen Preis von Le Mans seine erste Podiumsplatzierung des Jahres erneut verpasst. Der 24-Jährige, der von Startplatz vier in das fünfte Saisonrennen gegangen war, belegte den siebten Platz. Den Sieg sicherte sich erneut der spanische Weltmeister Marc Márquez, der Italiens Superstar Valentino Rossi und Álvaro Bautista (Spanien) auf die Plätze verwies. Bereits in den USA (4.) und Argentinien (5.) hatte Bradl das Podium knapp verpasst.

"Ehrlich gesagt bin ich heute nicht so glücklich, denn die siebte Position ist nicht, was wir erwartet hatten", sagte Bradl.

Für den überragenden Márquez begann das Rennen in Le Mans allerdings mit einem herben Rückschlag: Nach einem Fahrfehler fiel der Honda-Pilot zwischenzeitlich auf Rang zehn zurück, arbeitete sich in der Folge aber in beeindruckender Manier durch das Feld und feierte schließlich seinen fünften Erfolg im fünften Rennen. Eine solche Serie war zuletzt dem ehemaligen australischen Honda-Piloten Mick Doohan vor 17 Jahren gelungen.

Bradl hielt insbesondere in der ersten Hälfte des Rennens gut mit und setzte sich in der Spitzengruppe fest. Im weiteren Verlauf jedoch fiel der Ex-Weltmeister, der sich zuletzt wegen der Rennfahrerkrankheit "arm pump" einem Eingriff unterzogen hatte, aber zurück und konnte seinen guten Startplatz nicht halten.

Während Márquez in der Gesamtführung mit der Maximalausbeute von 125 Punkten weiter einsam seine Kreise zieht, liefern sich Dani Pedrosa (Spanien/83 Punkte) und Rossi (81) ein enges Duell um Rang zwei. Bradl belegt mit 39 Punkten den sechsten Platz.