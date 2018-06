Sofia (SID) - Die deutschen Nachwuchsturnerinnen haben bei den Europameisterschaften in Sofia zwei Bronzemedaillen gewonnen. Jeweils einen dritten Platz erkämpften sich Maike Enderle aus Weingarten am Stufenbarren sowie die Ludwigsburgerin Tabel Alt am Schwebebalken. Alt wurde darüber hinaus Vierte am Stufenbarren.