Istanbul (AFP) Fünf Tage nach dem schwersten Grubenunglück in der Geschichte der Türkei sind nach Medienberichten 24 Menschen festgenommen worden, darunter die Führung des Zechenbetreibers. Die Staatsanwalt wolle Haftbefehl für fünf Manager des Zechenbetreibers Soma Kömür Isletmeleri beantragen, unter ihnen auch Firmenchef Akin Celik, meldete der türkische Fernsehsender NTV. Dutzende Staatsanwälte waren am Freitag mit den Ermittlungen zu dem Bergwerksunglück von Soma beauftragt worden, bei dem am Dienstag 301 Bergarbeiter getötet wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.