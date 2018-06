Istanbul (AFP) Fünf Tage nach dem folgenschwersten Grubenunglück in der Geschichte der Türkei hat die Staatsanwaltschaft am Sonntag Verfahren gegen drei Verdächtige wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Staatsanwalt Bekir Sahiner sagte Reportern am Abend in der westtürkischen Stadt Soma, die drei seien Teil der insgesamt 25 Verdächtigen, die festgenommen wurden. Medienberichten zufolge gehört zu den Festgenommenen auch die Leitung des Zechenbetreibers.

