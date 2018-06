Athen (AFP) Bei der Regionalwahl in der griechischen Region Attika um die Hauptstadt Athen hat sich laut Nachwahlbefragungen die Linksallianz Syriza an die Spitze gesetzt. Die Syriza-Kandidatin Rena Dourou erhielt demnach zwischen 27 und 31 Prozent der Stimmen. Auf den den derzeitigen Gouverneur von Attika, Giannis Sgouros, entfielen nach den am Sonntagabend vorliegenden Berechnungen 20 bis 24,5 Prozent. Sgouros wird von der sozialdemokratischen Pasok unterstützt, die sich jetzt Eliá (Olivenbaum) nennt. In der Region Attika leben etwa 30 Prozent aller griechischen Wahlberechtigten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.