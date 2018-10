Mogadischu (AFP) Nach einer Reihe von Anschlägen hat eine UN-Militärreinheit am Sonntag ihren Einsatz in der somalischen Hauptstadt Mogadischu begonnen. Die 400 Soldaten aus Uganda sollen nach Angaben der Vereinten Nationen Einrichtungen und Mitarbeiter der UNO schützen. Die Truppe hat ihren Sitz auf dem schwer gesicherten Flughafen von Mogadischu. Die Stadt wurde in den vergangenen Monaten von Anschlägen der islamistischen Shebab-Miliz erschüttert.

