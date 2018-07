Miami (AFP) Der frühere Gouverneur des US-Bundesstaats Florida, Charlie Crist, hat sich für ein Ende des seit mehr als 50 Jahren bestehenden US-Handelsembargos gegen Kuba ausgesprochen. "Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass wir das Embargo aufheben müssen", sagte der zu den Demokraten gewechselte frühere Republikaner, der erneut für das Amt des Gouverneurs kandidiert, am Samstag in Miami. Er kündigte zudem eine Reise nach Kuba an. Es sei "wichtig, hinzufahren, zu sehen und zu lernen", sagte er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.