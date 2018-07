Athen (dpa) - In Griechenland sind rund 9,8 Millionen Wähler aufgerufen, die Bürgermeister in 325 Städten und Regionalgouverneure in 13 Regionen des Landes zu wählen. Die Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Antonis Samaras steht dabei vor einem wichtigen Stimmungstest. Angesichts der seit vier Jahren andauernden harten Sparpolitik und einer Arbeitslosenquote von knapp 27 Prozent könnten die Wähler Samaras und seinem sozialistischen Vize Evangelos Venizelos einen Denkzettel verpassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.