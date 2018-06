Belgrad (dpa) - Das Hochwasser auf dem Balkan fordert viele Opfer: Die verheerenden Überflutungen haben Dutzende Menschen in Serbien und Bosnien-Herzegowina in den Tod gerissen. Allein in der Stadt Doboj im Norden von Bosnien-Herzegowina brachten Einsatzkräfte bis Sonntag 20 Opfer in die städtische Leichenhalle. Politiker sprechen von "totaler Verwüstung". Zehntausende Menschen flohen vor den Wassermassen. Schlammlawinen haben Häuser und Straßen verschüttet. In Bosnien warnte das Minenaktionszentrum, dass Landminen weggespült werden könnten.

