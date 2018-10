Berlin (AFP) Zum Auftakt der entscheidenden Koalitionsgespräche über das geplante Rentenpaket hat die CSU-Mittelstandsunion erneut flexible Übergänge in den Renteneintritt verlangt. "Wir werden in Zukunft jeden qualifizierten Arbeitnehmer brauchen, wollen wir unseren wirtschaftlichen Erfolg sichern", erklärte der Vorsitzende der CSU-Mittelstandsunion, Hans Michelbach, am Montag in Berlin. "Deshalb muss Schluss sein mit der Zwangsrente mit 65 oder 67."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.