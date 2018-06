Köln (dpa) - Nach einem erfolgreichen Protest der MHP Riesen Ludwigsburg wird die vierte Partie des Playoff-Viertelfinals gegen die Basketballer des FC Bayern wiederholt.

Den Schiedsrichtern sei beim 82:75-Auswärtssieg der Münchner ein "Fehler" unterlaufen, erklärte Bundesliga-Spielleiter Dirk Horstmann am späten Montagabend in einer BBL-Mitteilung. Mit dem Erfolg war der Favorit zunächst ins Halbfinale eingezogen. Das vierte Spiel wird nun am Mittwoch (19.30 Uhr) in Ludwigsburg beim Stand von 2:1 für die Bayern erneut stattfinden. Die Münchner können Berufung gegen diese Entscheidung einlegen.

BBL-Mitteilung