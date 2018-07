Belgrad (AFP) In den Überschwemmungsgebieten auf dem Balkan ist die Zahl der Toten auf mindestens 45 gestiegen. In der bosnischen Ortschaft Savac kam ein Mensch ums Leben, wie der Bürgermeister Savo Minic am Montag mitteilte. Zudem gebe es zwei Vermisste. Aus dem Ort im Norden von Bosnien waren nahezu alle 26.000 Einwohner mit Hubschraubern und Schlauchbooten vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht worden. Wie dutzende andere Orte im Nordosten Bosniens stand Savac am Montag weiter unter Wasser.

