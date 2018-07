Campeche (dpa) - Bei einem Stierkampf im Süden Mexikos ist einer der Toreros ums Leben gekommen. Ein Stier habe Eduardo del Villar in der Arena von Seybaplaya auf die Hörner genommen und die Schlagader am Oberschenkel aufgerissen, berichtet die Zeitung "Reforma". Der 27-Jährige sei kurz darauf im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Del Villar war ein sogenannter Forcado. Im portugiesischen Stil des Stierkampfs treten die Toreros unbewaffnet gegen das Tier an. Sie reizen den Stier und springen ihm von vorn auf den Rücken.

