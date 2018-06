Peking (AFP) China hat mit scharfem Protest auf die Anklage chinesischer Offiziere in den USA wegen des Vorwurfs der Wirtschaftsspionage im Internet reagiert. In einer am Montag vom Außenministerium in Peking veröffentlichten Erklärung hieß es, die Vorwürfe seien "konstruiert". Sie verletzten die Grundsätze in den internationalen Beziehungen und "gefährden die Zusammenarbeit zwischen China und den USA sowie das gegenseitige Vertrauen".

