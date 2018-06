Peking (AFP) Im Nordosten Chinas ist Weltraummüll niedergegangen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag berichtete, landeten die zunächst nicht identifizierten Objekte am Freitag in der Provinz Heilongjiang. Erste Untersuchungen ließen darauf schließen, dass es sich um Teile einer Trägerrakete oder eines Satelliten handle, hieß es weiter. Am Freitag war kurz nach dem Start vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur eine russische Trägerrakete des Typs Proton samt einem Telekommunikationssatelliten explodiert.

