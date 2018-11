Berlin (AFP) Die Spitzenvertreter des deutschen Hochschul- und Wissenschaftssystems haben sich "mit großer Sorge" zur Zukunft des Bildungssystems in Deutschland geäußert. In einem am Montag in Berlin veröffentlichten gemeinsamen Appell warfen die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Hochschulrektorenkonferenz und der Wissenschaftsrat Bund, Ländern und Parteien eine gegenseitige Blockade auf dem Feld der Bildungs- und Wissenschaftspolitik vor. Diese müsse dringend aufgehoben werden, um nicht die in den vergangenen Jahren erzielten Erfolge zu verspielen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.