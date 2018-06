München (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) will offenbar ihre Gangart im Kampf gegen die niedrige Inflation verschärfen. "Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gouverneursrat bereits auf seiner nächsten geldpolitischen Sitzung im Juni handelt, ist dabei erheblich gestiegen", sagte EZB-Direktoriumsmitglied Yves Mersch laut Redemanuskript am Montag bei einer Konferenz in München. Angesichts des sehr gedämpften Preisdrucks seien die Leitzinsen mit derzeit 0,25 Prozent "auf einem sehr niedrigen Niveau", sagte Mersch. "Und wir gehen davon aus, dass sie für längere Zeit auf diesem oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden", fügte er an.

