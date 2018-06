Mainz (AFP) Die bekannte Soziallotterie "Aktion Mensch" kann möglicherweise schon bald Los-Gutscheine an den Kassen von Supermärkten und Drogerieläden verkaufen lassen. Einwände von Behördenseite gegen die Vertriebspläne wies das Verwaltungsgericht in Mainz in einem am Montag verkündeten Urteil zurück.

