Berlin (AFP) Die CSU hat den türkischen Regierungschef Recep Tayyip Erdogan aufgefordert, seinen für Samstag geplanten Auftritt in Köln zu streichen. "Ich rufe ihm zu, dass er diese Veranstaltung am 24. Mai absagen wird", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Montag. Er nannte es "inakzeptabel", dass Erdogan einen Tag vor dem deutschen Europawahltag am Sonntag eine "Huldigungsshow" in Deutschland abhalten wolle und verwies zudem auf das schwere Grubenunglück in der Türkei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.