Düsseldorf (AFP) Wer bei seinem Girokonto öfter am Dispolimit kratzt, sollte bei Einkäufen mit EC-Karte und Unterschrift Vorsicht walten lassen. Vielen Kunden sei nicht bewusst, dass der Einkauf noch nicht endgültig bezahlt sei, wenn das Lastschriftverfahren mit Unterschrift zum Einsatz komme, teilte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen am Montag in Düsseldorf mit. Erst mit dem erfolgreichen Einzug des Betrags sei die Zahlung abgeschlossen. Könne der Händler das Geld aber nicht mehr abbuchen, weil das Dispolimit auf dem Konto schon ausgeschöpft sei, drohten dem Kunden immense Mehrkosten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.