Zwei ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete haben nach Informationen der Süddeutschen Zeitungmehr als fünf Millionen Euro Honorare vom Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW) erhalten. Es gebe den Verdacht der Schmiergeldzahlungen an die früheren Abgeordneten Dagmar Luuk und Heinz-Alfred Steiner. Diese sollen im Zusammenhang mit Rüstungsgeschäften des Konzerns in Griechenland stehen. Die Süddeutsche Zeitung beruft sich dabei auf Ergebnisse einer internen Untersuchung, die KMW selbst in Auftrag gegeben hatte.

Vor allem in den Jahren zwischen 2000 bis 2005 sei das Geld an die Beratungsgesellschaft der beiden SPD-Abgeordneten geflossen. In dieser Zeit wurden auch die Abschlüsse der Panzergeschäfte mit Griechenland getroffen. Laut des Berichts erhielten Luuk und Steiner in diesem Zeitraum das KMW-Honorar über eine Firma namens BfS. KMW verkaufte im vergangenen Jahrzehnt Panzer für fast zwei Milliarden Euro nach Griechenland. Die Wirtschaftsprüfgesellschaft PwC, die mit der Untersuchung beauftragt war, berichtete, der Verwendungszweck der Honorare sei nicht nachvollziehbar.



KMW hatte die Aufklärung der Sachlage in Auftrag gegeben, nachdem ein früherer Mitarbeiter des griechischen Verteidigungsministeriums vergangenes Jahr gestanden hatte, Bestechungsgelder bei den Panzer-Deals von griechischen Beratern des deutschen Konzerns erhalten zu haben. Nun bestehe der Verdacht, die Honorarzahlungen hätten Einfluss auf die Auftragsvergabe in Griechenland genommen. Luuk saß von 1980 bis 1990 im Bundestag. Steiner war von 1980 bis 1994 Mitglied im Parlament.