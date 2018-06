Brüssel (AFP) Deutschland hat von der Europäischen Union mehr Engagement bei der Hilfe für die Opfer des Syrien-Konflikts verlangt. Es komme darauf an, "europäische Solidarität zu üben über das Maß hinaus, wie das bisher der Fall ist", sagte Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) am Montag in Brüssel. "Es kann nicht sein, dass Millionen von Menschen in Syrien ohne jegliche Hilfe in diesem Krieg elendig leiden und zugrunde gehen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.