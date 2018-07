Köln (AFP) Bei der Präsidentenwahl in der Ukraine am kommenden Sonntag erwartet der Sondergesandte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), der deutsche Diplomat Wolfgang Ischinger, einen weitgehend normalen Wahlverlauf. Die Abstimmung werde es für die "Separatisten" im Osten schwieriger machen, das gewählte Staatsoberhaupt "als illegitim zu betrachten", sagte Ischinger am Montag dem Deutschlandfunk. Mit einem nicht ordnungsgemäßen Verlauf der Wahl müsse in einigen Städten im Osten gerechnet werden - in einer "Größenordnung von wahrscheinlich weniger als zehn Prozent des Landes".

