Berlin (AFP) Vertreter der EU, der Ukraine und Russlands wollen am kommenden Montag erneut über die Zukunft der russischen Ergaslieferungen an das Nachbarland sprechen. Das teilte die Europäische Kommission nach einem Treffen von Energiekommissar Günther Oettinger mit dem russischen Energieminister Alexander Nowak am Montag in Berlin mit. An dem Treffen nahm auch der Vizepräsident des russischen Erdgasriesen Gazprom, Alexander Medwedew, teil.

