Brüssel (AFP) Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hat gefordert, das Mindesthaltbarkeitsdatum für bestimmte Lebensmittel bis Ende 2015 abzuschaffen. "Wir verschwenden Lebensmittel", sagte Schmidt vor einem Treffen der EU-Landwirtschaftsminister am Montag in Brüssel. Bei manchen Produkten führe das Mindesthaltbarkeitsdatum dazu, dass sie schneller weggeworfen würden, als es sein müsste. "Wir haben allein in unserem Land elf Millionen Tonnen Nahrungsmittel, die weggeworfen werden."

