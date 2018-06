Heidelberg (AFP) In Heidelberg ist ein vierjähriger Junge im Schwimmbecken des Nachbarn ertrunken. Er wurde dort am Sonntagnachmittag leblos gefunden, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Heidelberg sagte. Die Rettungskräfte versuchten noch, das Kind wiederzubeleben. Der Junge starb jedoch am frühen Abend im Krankenhaus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.