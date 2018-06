Minsk (dpa) - Frankreich ist bei der Eishockey-WM in Minsk erstmals seit 1995 wieder in das Viertelfinale eingezogen. Dank eines 6:2 (2:1,0:1,4:0) gegen Dänemark sicherten sich die Franzosen einen Platz in der K.o.-Runde.

Stürmer Stephane da Costa steuerte zu dem Erfolg neben zwei Treffern (51./56.) auch zwei Vorlagen bei.

Durch den Sieg der Franzosen, die zum Auftakt überraschend Olympiasieger Kanada besiegt hatten, steht auch Tschechien als Viertelfinalist fest. Aus der Gruppe A hatten sich zuvor schon die Kanadier und Titelverteidiger Schweden für die Runde der letzten Acht qualifiziert.

In der Gruppe B ist Vize-Weltmeister Schweiz nach dem Sieg von Finnland gegen Kasachstan indes ausgeschieden und muss wie die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes nach der Vorrunde die Heimreise antreten. Gegen die als Absteiger feststehenden Kasachen setzte sich der Olympia-Dritte aus Finnland in seinem siebten und letzten Vorrundenspiel 4:3 (2:2,2:0,0:1) durch.

Der zweimalige Weltmeister wahrte damit seine Viertelfinal-Chance. Für den Einzug in die K.o.-Runde sind die Finnen aber auf Schützenhilfe angewiesen. Sie würden erstmals seit 1955 nicht die besten Acht erreichen.

