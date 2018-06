Minsk (SID) - Torhüter Danny aus den Birken vom deutschen Eishockey-Vizemeister Kölner Haie gibt am Dienstag (11.45 Uhr/Sport1) gegen die USA sein WM-Debüt. "Es wird bei der zweiten WM mein erstes Spiel, etwas ganz Besonderes. Ich freue mich drauf", sagte der 29-Jährige am Montag. Im letzten Vorrundenspiel in Minsk gegen den Olympiavierten geht es für die deutsche Mannschaft nur noch um die Plätze elf bis 14.

Bislang hatte der Kölner in der Minsk Arena zweimal als Ersatztorwart auf der Bank gesessen. Der Berliner Rob Zepp stand viermal im Tor, AHL-Goalie Philipp Grubauer zweimal.