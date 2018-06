Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat ihre Hilfe für Entwicklungsländer trotz der Wirtschaftskrise im vergangenen Jahr leicht erhöht. Die Zahlungen der einzelnen EU-Länder und der EU-Institutionen zusammengenommen stiegen von 55,3 Milliarden Euro 2012 auf 56,5 Milliarden Euro 2013, hieß es in einem EU-Bericht, der beim Treffen der Minister für Entwicklung am Montag in Brüssel vorgestellt wurde.

