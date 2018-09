Nizza (AFP) Nach seinem Protestmarsch quer durch Italien sitzt der französische Skandalbanker Jérôme Kerviel seit Montag in Nizza im Gefängnis. Bis auf Weiteres sei der 37-Jährige in dem südfranzösischen Badeort inhaftiert, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Kerviel, der mit hochriskanten Finanzgeschäften die französische Großbank Société Générale beinahe ruiniert hätte, war in Frankreich zu fünf Jahren Haft, davon zwei auf Bewährung, verurteilt worden.

