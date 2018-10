Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Meister Atlético Madrid muss im Champions-League-Finale auf Top-Stürmer Diego Costa verzichten. Der 25 Jahre alte spanische Nationalspieler erlitt im letzten Saisonspiel beim FC Barcelona (1:1) einen Muskelfaserriss und fällt für das Duell gegen Stadtrivale Real Madrid am Samstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) in Lissabon aus. Das teilte Atlético am Montag via Twitter mit.

Wie lange Diego Costa pausieren muss, wurde zunächst nicht bekannt. Die WM in Brasilien beginnt am 12. Juni.