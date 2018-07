Paderborn (dpa) - Nach einer tagelangen Hängepartie kann der SC Paderborn auch in der Fußball-Bundesliga mit Trainer André Breitenreiter planen. Der 40-Jährige bekräftigte am Abend sein Bekenntnis zum Aufsteiger und will seinen bis zum 30. Juni 2016 laufenden Vertrag weiter erfüllen. Zuvor hatte sich Breitenreiter mit Club-Präsident Wilfried Finke und Sport-Manager Michael Born über die Kaderplanung für die Bundesliga verständigt.

