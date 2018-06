Köln (SID) - Nach seinen zahlreichen Verletzungen in dieser Saison hätte Fußball-Nationalspieler Mario Gomez Bundestrainer Joachim Löw gerne im am Mittwoch beginnenden Trainingslager in Südtirol von seiner Fitness überzeugt. "Joachim Löw hat mich schon immer wieder darauf hingewiesen, dass in Brasilien extreme klimatische Bedingungen herrschen. Ich hatte am Ende einfach zu wenige Einsätze vorzuweisen. Nichtsdestotrotz hätte ich mir gewünscht, zumindest im Trainingslager zeigen zu können, dass ich fit bin", sagte Gomez im Interview mit eurosport.yahoo.de.

Löw hatte darauf verzichtet, den Stürmer des AC Florenz in seinen vorläufigen 30er-Kader für die WM in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) zu berufen.