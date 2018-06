Havelse (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat eine erneute Niederlage in einem Testspiel abgewendet. Die Niedersachsen kamen am Montag bei Regionalligist TSV Havelse nach 0:3-Rückstand noch zu einem 3:3 (0:1). Erst am Freitag hatte das Team von Trainer Tayfun Korkut bei Landesligist SV Bavenstedt verloren (2:4).

Daniel Hintzke (12.), Hilal El-Helwe (53.) und Torben Deppe (57.) hatten für die Führung des Außenseiters gesorgt. Edgar Prib (58./68.) und Valmir Sulejmani (83.) verhinderten die Niederlage des Bundesligisten kurz vor Schluss.