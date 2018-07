Frankfurt/Main (SID) - Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn leitet eine durch das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängte Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro an die Täter weiter. Das teilten die Ostwestfalen am Montag mit.

Die dem Verein bekannten Personen wurden zudem bereits mit einem Stadionverbot belegt. "Wir werden derartiges Verhalten auch in Zukunft ohne Kompromisse verurteilen und gegen die Täter vorgehen. So etwas gehört nicht in unsere Arena, aber auch nicht in andere Stadien", sagte Vizepräsident Martin Hornberger.

Im Zweitligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf war am 4. April 2014 ein Plastikbecher aus dem Paderborner Sitzplatzblock in Richtung eines Gästespielers geworfen worden. Der Verein hatte dem Urteil zuvor zugestimmt.