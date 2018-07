Washington (dpa) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière nimmt heute dreitägige Gespräche in Washington auf. Dabei soll es hauptsächlich um Datenschutz und IT-Sicherheit gehen, wie es vorab in Berlin hieß. Die Affäre um die massiven Spähaktionen des US-Geheimdienstes NSA soll demnach allenfalls am Rande eine Rolle spielen. Geplant sind unter anderem Treffen mit US-Heimatschutzminister Jeh Charles Johnson, Justizminister Eric Holder und Geheimdienstdirektor James Clapper. De Maizière will zudem mit Vertretern großer Internet- und Computerfirmen wie Facebook, Yahoo, Apple und Microsoft sprechen.

